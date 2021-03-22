Испания подозревает Россию в кибератаке на Госслужбу занятости

Издание пишет, что эта кибератака могла быть ответом Москвы на ряд дипломатических и военных инцидентов между странами.

Госслужбу занятости Испании было атаковано вирусом типа "ramsomware", который шифрует файлы и блокирует компьютеры, чтобы получить выкуп, как правило, в криптовалюте, в обмен на восстановление нормальной работы.

Целью кибератаки была скорее дискредитация государственного учреждения и государства, которому она принадлежит, и вызывания недовольства общественности из-за отмены тысяч назначений по всей Испании и паралич обработки данных о помощи по безработице, особенно во время кризиса.

Испания за последние месяцы имела плохие отношения с Россией, пишет издание. Также оно вспоминает об инцидентах с перехватом российских истребителей испанскими над Черным морем, а также присутствие испанских кораблей в Черном море, что раздражает Россию.