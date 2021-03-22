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Іспанія підозрює Росію у кібератаці на Держслужбу зайнятості

Автор: Андрій Козловський

На Державну службу зайнятості Іспанії здійснили кібератаку 9 березня. За попередніми результатами розслідування, до неї причетна Росія.

Про це повідомляє El Confidencial.

Видання пише, що ця кібератака могла бути відповіддю Москви на низку дипломатичних та військових інцидентів між країнами.

Держслужбу зайнятості Іспанії було атаковано вірусом типу "ramsomware", який шифрує файли та блокує комп'ютери, щоб отримати викуп, як правило, в криптовалюті, в обмін на відновлення нормальної роботи.

Метою кібератаки була скоріше дискредитація державної установи та держави, якій вона належить, та викликання невдоволення громадськості через скасування тисяч призначень по всій Іспанії та параліч обробки даних щодо допомоги по безробіттю, особливо під час кризи.

Іспанія за останні місяці мала найгірші відносини з Росією, пише видання. Також воно згадує про інциденти з перехоплення російських винищувачів іспанськими над Чорним морем, а також присутність іспанських кораблів у Чорному морі, що дратує Росію.

Нагадаємо, раніше серії кібератак зазнало Міністерство юстиції Франції, а також кілька великих підприємств. Методи невідомих хакерів нагадують групу Sandworm. Її підозрюють у зв'язках зі спецслужбами РФ.

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