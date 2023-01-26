Іспанія почне працювати над підготовкою Leopard для передачі Україні, - глава Міноборони

"У Сарагосі є Leopard 2A4, які вже давно не використовуються, і ми збираємося перевірити, які з них можуть бути введені в експлуатацію для передачі Україні", - заявила Роблес.

За її словами, точна кількість для відправки танків від Іспанії українцям буде визначена після переговорів щодо цього спільно з іншими країнами-союзниками.

При цьому міністр відмовилася вступати в полеміку з деякими членами уряду, які виступають проти постачання танків Україні і підкреслила, що метою цих постачань є захист українців.

"Іспанія твердо віддана миру. Ми хочемо миру і розуміємо, що найкращий спосіб зробити ставку на мир - скоординована передача техніки для оборони", - підсумувала Роблес.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Іспанії вже підтверджувала намір передати Україні танки Leopard 2. Всього Мадрид 53 законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Додамо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.

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