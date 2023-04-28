UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія почала розслідування ввозу в країну російської нафти через треті країни

Фото: Іспанія розпочала розслідування ввезення в країну російської нафти через треті країни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Іспанії оголосив про початок розслідування можливого ввезення російської нафти на територію країни через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"За найменших підозр необхідно перевірити, чи надходять імпортовані продукти із зазначеного місця або з іншої країни, і чи не було будь-яких порушень", - пояснила міністерка з питань екологічного переходу Тереза Рібера.

Саме це побоювання спонукало Іспанію розслідувати можливе постачання на її територію нафти російського походження. Міністр заявила, що імпорт палива теоретично супроводжується документами, що підтверджують його походження.

Зазначимо, що Європейський союз заборонив імпорт російських нафтопродуктів на свою територію 5 лютого в рамках нового пакета санкцій, ухвалених у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Однак експерти та представники нафтової промисловості підозрюють, що Росія, яка звернулася до інших ринків, як-от Китай та Індія, як і раніше, експортує нафту в ЄС через треті країни, де її походження приховується.

Нагадаємо, раніше в Іспанії закликали ЄС припинити імпорт російського дизпалива через треті країни.

Крім того, постачання дизельного палива з Росії до Сінгапуру в березні досягли річного максимуму і, ймовірно, залишаться підвищеними у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяРосійська ФедераціяНАФТАВійна Росії проти України