Іспанія планує посилити видачу "золотих віз" іноземцям, - El Pais

Зокрема, влада розглядає можливість підняти планку системи надання посвідки на проживання іноземцям, які інвестують понад 500 тисяч євро в будинок в Іспанії.

Золота віза - це інструмент, схвалений урядом Маріано Рахоя в 2013 році в рамках закону про підприємництво, в той час, коли сектор нерухомості перебував у занепаді.

Кілька місяців тому Єврокомісія попросила партнерів по ЄС припинити їх видачу. Ірландія і Португалія нещодавно вжили обмежувальних заходів.

В Іспанії "закон про золоті візи" дає змогу отримати посвідку на проживання терміном на три роки з можливістю продовження ще на два роки іноземцям, які інвестують у нерухомість в Іспанії щонайменше 500 тисяч євро, не враховуючи зборів або іпотеки. Цей механізм також поширюється на інвестиції на суму понад один мільйон євро в депозити або акції компаній з іспанським капіталом, або на суму понад два мільйони євро в державні облігації.

Ця посвідка на проживання доступна для висококваліфікованих фахівців, а також передбачена у випадках возз'єднання сім'ї.

За час дії "золотих віз" було видано 11 464 індивідуальних дозволів. До них слід додати ще 19 805 дозволів на возз'єднання сім'ї. Загалом 31 тисяча осіб отримали посвідку на проживання, 94% з них - для придбання житла. При цьому близько тисячі громадян Росії отримали "золоті візи" Іспанії.