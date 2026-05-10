Іспанія після хвиль смертей від спеки створює мережу кліматичних укриттів

Після рекордної спеки та тисяч смертей Іспанія стала однією з перших країн Європи, яка створила масштабну мережу "кліматичних притулків" для населення.
Після рекордно спекотного літа уряд прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса оголосив про створення загальнонаціональної мережі кліматичних притулків.
Йдеться про спеціально обладнані громадські простори, де люди можуть перечекати небезпечну спеку. У таких місцях зазвичай є кондиціонери, питна вода та зони для відпочинку.
У Барселоні вже працює близько 400 таких пунктів. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах.
Насамперед вони розраховані на найбільш вразливі категорії населення - літніх людей, дітей, людей із хронічними захворюваннями та тих, хто не має можливості охолоджувати житло.
Іспанія активізувала програму після хвилі спеки, під час якої температура в окремих регіонах сягала 45°C.
За даними Euronews, лише у 2025 році в країні зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою. Експерти зазначають, що значна частина з них була спричинена тривалим перебуванням навіть у помірно високих температурах.
Одним із найгучніших випадків стала смерть 51-річної прибиральниці вулиць Монсе Агілар у Барселоні. Жінка знепритомніла після роботи на спеці та пізніше померла. Після цього в місті відбулися акції протесту з вимогою краще захищати працівників, які працюють просто неба.
Проблема спеки дедалі більше зачіпає не лише південь Європи. Минулого року хвилі аномальних температур прокотилися Італією, Францією, Португалією, Великою Британією та навіть Фінляндією, де одну з ковзанок тимчасово перетворили на кліматичний притулок.
Дослідниця Центру цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії Ельвіра Хіменес назвала екстремальну спеку "найсмертоноснішою екологічною небезпекою" для Європи.
"Найбільше зростання смертності спостерігається в країнах Південної Європи, таких як Іспанія, Італія, Греція, Франція, Хорватія, Кіпр, Словенія, Мальта та Сербія, що підкреслює нагальну потребу в заходах з адаптації, таких як кліматичні притулки" - додала вона.
На її переконання, "кліматичні притулки" мають стати не тимчасовим рішенням, а частиною довгострокової адаптації міст до змін клімату.
Йдеться не лише про створення охолоджених просторів, а й про масштабне переосмислення міської інфраструктури - розвиток зелених зон, зміну транспортних систем і підтримку найбільш вразливих груп населення.
Нагадаємо, торік Європа зазнала багатомільярдних збитків через екстремальну погоду. За даними дослідження, опублікованого у вересні 2025 року, спека, посухи та повені лише за одне літо коштували економіці ЄС щонайменше 43 млрд євро.
Найбільше постраждали країни Середземномор’я - зокрема Іспанія, Греція, Італія та Португалія. Дослідники попереджали, що через глобальне потепління екстремальні погодні явища ставатимуть дедалі частішими, а економічні втрати можуть зрости до 126 млрд євро вже до 2029 року.