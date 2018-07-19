Испания отказалась от экстрадиции экс-главы Каталонии Пучдемона

Суд в Испании считает недостаточной экстрадицию Пучдемона только на основании обвинения в растрате

Судья Верховного суда Испании Пабло Лларена решил отказаться от требования экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом передает каталонское издание VilaWeb.

Отмечается, что на прошлой неделе суд Германии одобрил экстрадицию Пучдемона в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств. Однако суд признал недопустимой экстрадицию на основании обвинения в организации восстания в Каталонии

Судья Лларена считает, что немецкий суд не показал достаточной приверженности фактам, которые могли нарушить конституционный порядок Испании.

В свою очередь суд в Испании считает недостаточной экстрадицию бывшего главы каталонского правительства только на основании обвинения в растрате.

Кроме того, судья решил отозвать европейские ордеры для всех других бывших членов каталонского правительства в изгнании. Лларена заявил, что поддерживает только ордера на содержание под стражей на территории Испании.

Напомним, 17 июля 2018 года стало известно, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новое движение за независимость региона от Испании.