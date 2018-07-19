Іспанія відмовилася від екстрадиції екс-глави Каталонії Пучдемона

Суд в Іспанії вважає недостатньою екстрадицію Пучдемона тільки на підставі звинувачення в розтраті

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Лларена вирішив відмовитися від вимоги екстрадиції екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це передає каталонське видання VilaWeb.

Відзначається, що на минулому тижні суд Німеччини схвалив екстрадицію Пучдемона в Іспанію на підставі звинувачення в розтраті державних коштів. Однак суд визнав неприпустимою екстрадицію на підставі звинувачення в організації повстання в Каталонії

Суддя Лларена вважає, що німецький суд не показав достатньої прихильності фактам, які могли порушити конституційний порядок Іспанії.

У свою чергу суд в Іспанії вважає недостатньою екстрадицію колишнього глави каталонського уряду тільки на підставі звинувачення в розтраті.

Крім того, суддя вирішив відкликати європейські ордери для всіх інших колишніх членів каталонського уряду у вигнанні. Лларена заявив, що підтримує тільки ордер на утримання під вартою на території Іспанії.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року стало відомо, що колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував новий рух за незалежність регіону від Іспанії.