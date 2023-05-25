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Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні

Фото: Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Іспанії анонсував постачання ще чотирьох танків Leopard 2 Україні. Також Мадрид передасть партію піхотних машин.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Іспанії.

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, зазначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 TOA", - йдеться в повідомленні.

Вона також відзначила гарний прогрес у навчанні українських військових в Іспанії, де на сьогоднішній день пройшли навчання близько 1500 військовослужбовців, і очікується, що річний показник буде досягнуто достроково.

Засідання "Рамштайн"

"Рамштайн" - це засідання Контактної групи з оборони України, де присутні міністри оборони союзних і партнерських країн, що підтримують Київ. На цьому саміті міністри обговорюють надання допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Основні теми обговорення - посилення протиповітряної оборони, забезпечення військовими боєприпасами, а також передачу винищувачів F-16 і підготовку пілотів.

Детальніше про підсумки зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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