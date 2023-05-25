Испания объявила о поставке еще четырех Leopard 2 Украине

"Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA", - говорится в сообщении.

Она также отметила хороший прогресс в обучении украинских военных в Испании, где на сегодняшний день прошли обучение около 1500 военнослужащих, и ожидается, что годовой показатель будет достигнут досрочно.

Заседание "Рамштайн"

"Рамштайн" - это заседание Контактной группы по обороне Украины, где присутствуют министры обороны союзных и партнерских стран, поддерживающих Киев. На этом саммите министры обсуждают предоставление помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Основные темы обсуждения - усиление противовоздушной обороны, обеспечение военными боеприпасами, а также передачу истребителей F-16 и подготовку пилотов.

Подробнее об итогах встречи - читайте в материале РБК-Украина.

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