Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки "Леопард"

Вона зазначила, що Мадрид діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії.

Leopard 2

Своєю чергою Reuters з посиланням на аналітиків додає, щоLeopard (які є стандартною моделлю для багатьох європейських країн, і на яких українські танкісти можуть проходити стандартну підготовку).

Вказано, що близько половини іспанських танків наразі знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило Reuters, що Іспанія вже оцінила потреби в капітальному ремонті машин, Німеччина і Україна погодилися з вартістю, яка буде сплачена зі спеціального фонду, і що танки можуть бути приведені в бойову готовність протягом двох місяців.

Видання додає, що танки можуть бути перевезені суходолом через всю Європу бортовими вантажівками на що може піти близько тижня.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що Іспанія за місяць може відремонтувати танки Leopard для їхнього відправлення в Україну.

Додамо, сьогодні журналісти також повідомили, що Іспанія готова приєднатися до танкового альянсу з Leopard 2 для України і Мадрид може поставити Києву 53 танки німецького зразка.

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