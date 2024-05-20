Іспанія офіційно анонсувала поставку Україні партії танків Leopard

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.