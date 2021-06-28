Испания одолела Хорватию и вышла в 1/4 финала в феерическом матче с восемью голами

Веселье началось уже с первого гола. Вратарь Испании Унай Симон в простейшей ситуации не принял пас от своего защитника и пустил мяч в собственные ворота.

До конца первого тайма испанцам удалось выровнять ситуацию ответным голом.

Вначале второй половины Сезар Аспиликуета вывел Испанию вперед отличным ударом головой.

А позже Ферран Торрес отлично принял дальний пас и разобрался с соперником, прежде чем отлично вкатить мяч мимо вратаря Доминика Ливаковича.

Под конец матча Хорватия ожила. Сначала им удалось затолкать мяч в ворота Испании и отыграть один гол.

А уже на 90+3-й минуте они сравняли счет и перевели игру в овертайм.

В экстра-таймах Испания исправила свои же ошибки. Сначала забил Альваро Мората исполнил "принять и забить" вторым касанием в штрафной.

А пятый гол на счету Микеля Оярсабаля, который завершил атаку после паса с фланга от Дани Ольмо.

В итоге 5:3. Феерический матч со смешным автоголом вратаря Испании и красивыми голами от обеих сборных. Испания в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция - Швейцария.