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Испания одолела Хорватию и вышла в 1/4 финала в феерическом матче с восемью голами

Автор: Роман Тверденко

Сборная Испании прошла в четвертьфинал Евро-2020. Они обыграли Хорватию в максимально веселом матче, в котором забили восемь голов на двоих.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Веселье началось уже с первого гола. Вратарь Испании Унай Симон в простейшей ситуации не принял пас от своего защитника и пустил мяч в собственные ворота.

До конца первого тайма испанцам удалось выровнять ситуацию ответным голом.

Вначале второй половины Сезар Аспиликуета вывел Испанию вперед отличным ударом головой.

А позже Ферран Торрес отлично принял дальний пас и разобрался с соперником, прежде чем отлично вкатить мяч мимо вратаря Доминика Ливаковича.

Под конец матча Хорватия ожила. Сначала им удалось затолкать мяч в ворота Испании и отыграть один гол.

А уже на 90+3-й минуте они сравняли счет и перевели игру в овертайм.

В экстра-таймах Испания исправила свои же ошибки. Сначала забил Альваро Мората исполнил "принять и забить" вторым касанием в штрафной.

А пятый гол на счету Микеля Оярсабаля, который завершил атаку после паса с фланга от Дани Ольмо.

В итоге 5:3. Феерический матч со смешным автоголом вратаря Испании и красивыми голами от обеих сборных. Испания в четвертьфинале сыграет с победителем пары Франция - Швейцария.

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Евро-2020