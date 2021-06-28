Іспанія здолала Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу у феєричному матчі з вісьмома голами

Веселощі розпочалися вже з першого голу. Воротар Іспанії Унай Сімон в найпростішій ситуації не прийняв пас від свого захисника і пустив м'яч у власні ворота.

До кінця першого тайму іспанцям вдалося вирівняти ситуацію голом у відповідь.

Спочатку другої половини Сезар Аспілікуета вивів Іспанію вперед відмінним ударом головою.

А пізніше Ферран Торрес відмінно прийняв дальній пас і розібрався з суперником, перш ніж відмінно вкотити м'яч повз воротаря Домініка Ліваковича.

Під кінець матчу Хорватія ожила. Спочатку їм вдалося заштовхати м'яч у ворота Іспанії і відіграти один гол.

А вже на 90+3-й хвилині вони зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм.

В екстра-таймах Іспанія виправила свої ж помилки. Спочатку забив Альваро Мората виконав "прийняти і забити" другим дотиком у штрафному майданчику.

А п'ятий гол на рахунку Мікеля Оярсабаля, який завершив атаку після пасу з флангу від дані Ольмо.

У підсумку 5:3. Феєричний матч зі смішним автоголом воротаря Іспанії і красивими голами від обох збірних. Іспанія у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Франція - Швейцарія.