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Іспанія здолала Хорватію і вийшла в 1/4 фіналу у феєричному матчі з вісьмома голами

Автор: Роман Тверденко

Збірна Іспанії пройшла до чвертьфіналу Євро-2020. Вони обіграли Хорватію в максимально Веселому матчі, в якому забили вісім голів на двох.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Веселощі розпочалися вже з першого голу. Воротар Іспанії Унай Сімон в найпростішій ситуації не прийняв пас від свого захисника і пустив м'яч у власні ворота.

До кінця першого тайму іспанцям вдалося вирівняти ситуацію голом у відповідь.

Спочатку другої половини Сезар Аспілікуета вивів Іспанію вперед відмінним ударом головою.

А пізніше Ферран Торрес відмінно прийняв дальній пас і розібрався з суперником, перш ніж відмінно вкотити м'яч повз воротаря Домініка Ліваковича.

Під кінець матчу Хорватія ожила. Спочатку їм вдалося заштовхати м'яч у ворота Іспанії і відіграти один гол.

А вже на 90+3-й хвилині вони зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм.

В екстра-таймах Іспанія виправила свої ж помилки. Спочатку забив Альваро Мората виконав "прийняти і забити" другим дотиком у штрафному майданчику.

А п'ятий гол на рахунку Мікеля Оярсабаля, який завершив атаку після пасу з флангу від дані Ольмо.

У підсумку 5:3. Феєричний матч зі смішним автоголом воротаря Іспанії і красивими голами від обох збірних. Іспанія у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Франція - Швейцарія.

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Євро-2020