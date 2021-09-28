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Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 сентября, правительство Испании объявило остров Ла-Пальма, пострадавший от извержения вулкана, зоной бедствия. Такой статус испанского острова повлечет за собой выделение чрезвычайных субсидий и других мер поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство страны также объявило о первом пакете помощи в размере 10,5 млн. евро, который включает около 5 млн евро на покупку домов, а остальные средства пойдут на приобретение мебели и предметов первой необходимости.

Лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря с 19 сентября, разрушив почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации в Ла-Пальме, которая соседствует с Тенерифе на архипелаге Канарских островов у берегов Северной Африки.

Сотни людей в прибрежных деревнях продолжают жить в укрытиях в ожидании того, что лава, выброшенная в предыдущие дни, достигнет моря и выпустит токсичный газ.

Напомним, власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома, поскольку лава вулкана Кумбре-Вьеха приближается к Атлантическому океану.

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Испания