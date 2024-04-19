Іспанія найближчим часом може визнати Палестину як державу, - ЗМІ

Уряд Іспанії найближчими тижнями ухвалить рішення про визнання Палестини як держави, незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес провів низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі з іншими європейськими лідерами, щоб проаналізувати ситуацію на Близькому Сході, пояснити позицію Мадрида і скоординувати дії.

Джерела видання повідомили, що незалежно від того, чи приєднаються інші країни ЄС до позиції Іспанії щодо визнання палестинської державності, іспанський уряд уже ухвалив політичне рішення і зробить цей сміливий крок, як нещодавно заявив Санчес, до кінця поточного шестимісячного періоду.

Джерела заявляють, що цей крок, який підтримав іспанський парламент 2014 року і, згідно з багатьма нещодавніми опитуваннями, має сильну підтримку серед іспанського населення, "буде ухвалено впродовж кількох тижнів, а не місяців".

Нещодавно Санчес здійснив поїздку кількома країнами ЄС з метою просування ідеї визнання палестинської державності, а в середу в Брюсселі, на полях саміту ЄС-27, іспанський прем'єр-міністр зустрівся зі своїми колегами з Мальти Робертом Абелою та Люксембургу Люком Фріденом.

З Абелою вже було досягнуто згоди про визнання Палестини, оскільки вони ратифікували зобов'язання, підписане Іспанією, Мальтою, Словенією та Ірландією 22 березня.

Палестина

Палестина - де-юре незалежна частково визнана держава на Близькому Сході, що перебуває в процесі створення. Незалежність Палестини визнали 138 із 193 держав - членів ООН.

Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина і Швеція - дев'ять країн-членів ЄС, які наразі визнають палестинську державу.

Проголошення Держави Палестина відбулося 15 листопада 1988 року в Алжирі на сесії Палестинської національної ради - вищого дорадчого органу Організації визволення Палестини - 253 голоси "за", 46 - "проти", і 10 осіб утрималися від голосування. При цьому ОВП не контролювала будь-якої території, на яку претендувала.