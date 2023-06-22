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Іспанія наголосила на важливості "непохитної" єдності країн НАТО та ЄС у підтримці України

Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила на важливості "непохитної" єдності країн НАТО і ЄС у підтримці України і в протистоянні путінській війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Найголовніше - це єдність усіх країн НАТО, як і єдність країн Європейського союзу, щодо підтримки України і проти Путіна", - заявила вона під час свого візиту до XVI бригади "Канаріас", що розташована на військовій базі "Генерал Алеман Рамірес" у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

При цьому міністр розкритикувала тих, хто дотримується позиції нейтралітету.

Допомога Україні від Іспанії

Іспанія є однією з країн-союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на території країни.

Мадрид надає українським захисникам військову допомогу, зокрема бронетранспортери M113, танки Leopard 2, які необхідні для активних дій на фронті.

При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам намагаються переконати Мадрид передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.

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