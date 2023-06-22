Іспанія наголосила на важливості "непохитної" єдності країн НАТО та ЄС у підтримці України

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила на важливості "непохитної" єдності країн НАТО і ЄС у підтримці України і в протистоянні путінській війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
"Найголовніше - це єдність усіх країн НАТО, як і єдність країн Європейського союзу, щодо підтримки України і проти Путіна", - заявила вона під час свого візиту до XVI бригади "Канаріас", що розташована на військовій базі "Генерал Алеман Рамірес" у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.
При цьому міністр розкритикувала тих, хто дотримується позиції нейтралітету.
Іспанія є однією з країн-союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на території країни.
Мадрид надає українським захисникам військову допомогу, зокрема бронетранспортери M113, танки Leopard 2, які необхідні для активних дій на фронті.
При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам намагаються переконати Мадрид передати Україні свій зенітний ракетний комплекс Patriot.
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