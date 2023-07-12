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Іспанія надасть Україні гарантії разом з країнами G7

Фото: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія приєднається до членів G7 з питання надання довгострокових гарантій безпеки для України, щоб вона могла стримувати Росію від подальшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педра Санчеса, яку наводить El Español.

Президент США Джо Байден та решта лідерів G7 оголосили під час саміту НАТО про довгострокові гарантії безпеки для України. Їхньою метою є надання допомоги Україні у створенні боєздатної армії для захисту країни та стримувати Росію від нового нападу в майбутньому. Крім того, вони запросили інші країни приєднатися до цього.

"Як і більшість інших країн під час зустрічі, Іспанія вирішила приєднатися до цієї декларації G7", - пояснив Санчес.

За його словами, мета полягатиме в тому, щоб гарантувати Україні підтримку для розвитку своїх Збройних сил, щоб вони були спроможні оборонятися, а також своє ефективно стримувати РФ у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Як це відобразиться на Іспанії

Санчез підкреслив, що ці гарантії безпеки не сильно змінять те, що Іспанія вже робить для України. Йдеться про надання військової допомоги та навчання українських солдатів.

"Необхідно формалізувати зобов'язання в тому, що ця підтримка зберігатиметься в довгостроковій перспективі", - додав глава уряду.

Гарантії безпеки для України

Сьогодні країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові гарантії для України від "Великої сімки", погоджені на саміті НАТО, будуть розширені за рахунок договорів з партнерами.

Детальніше про гарантії безпеки для України - в матеріалі РБК-Україна.

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