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Испания имеет хорошие шансы обыграть Швейцарию, - букмекеры

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Санкт-Петербург, Пятница 02 июля 2021 11:31
Испания имеет хорошие шансы обыграть Швейцарию, - букмекеры Фото: сборная Испании (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Сборные Испании и Швейцарии сыграют в первом четвертьфинале Евро-2020. И в нем, по мнению букмекеров, лучшие шансы на успех у испанцев.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сбрных в 1/4 финала Евро-2020.

Швейцария и Испания играли в 1/8 финала экстра-тайм, а швейцарцам даже пришлось бить послематчевые пенальти. Но в их случае результат выдался сенсационным - они выбили действующего чемпиона мира и одного из фаворитов Евро Францию. Более того, значимости добавил и тот факт, что Швейцария под конец основного времени отыгралась со счета 1:3. Победа, безусловно, историческая.

Испания же, наоборот, решала проблемы в статусе фаворита поединка с Хорватией. Комфортно ведя в счете, испанцы пропустили два гола в концовке (счет тоже стал 3:3), но в дополнительное время они собрались и забили два решающих гола, которые вывели их дальше. Хоть Испания и считается серьезным фаворитом, уверенно говорить, что они пройдут дальше, нельзя. Их игра на евро не впечатляла до сих пор.

Favbet предлагает поставить на победу Испании за коэффициент 1,66, на победу Швейцарии - 6, на ничью - 3,85.

Матч Швейцария - Испания начнется в 19:00. Трансляция - телеканал "Футбол 1". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

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