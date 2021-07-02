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Іспанія має хороші шанси обіграти Швейцарію, - букмекери

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Санкт-Петербург, П'ятниця 02 липня 2021 11:31
Іспанія має хороші шанси обіграти Швейцарію, - букмекери Фото: збірна Іспанії (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Збірні Іспанії та Швейцарії зіграють у першому чвертьфіналі Євро-2020. І в ньому, на думку букмекерів, кращі шанси на успіх у іспанців.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч сбрних в 1/4 фіналу Євро-2020.

Швейцарія та Іспанія грали в 1/8 фіналу екстра-тайм, а швейцарцям навіть довелося бити післяматчеві пенальті. Але в їхньому випадку результат видався сенсаційним - вони вибили чинного чемпіона світу і одного з фаворитів Євро Францію. Більш того, значущості додав І той факт, що Швейцарія під кінець основного часу відігралася з рахунку 1:3. Перемога, безумовно, історична.

Іспанія ж, навпаки, вирішувала проблеми в статусі фаворита поєдинку з Хорватією. Комфортно ведучи в рахунку, іспанці пропустили два голи в кінцівці (рахунок теж став 3:3), але в додатковий час вони зібралися і забили два вирішальних голи, які вивели їх далі. Хоч Іспанія і вважається серйозним фаворитом, впевнено говорити, що вони пройдуть далі, не можна. Їхня гра на євро не вражала досі.

Favbet пропонує поставити на перемогу Іспанії за коефіцієнт 1,66, на перемогу Швейцарії - 6, на нічию - 3,85.

Матч Швейцарія-Іспанія розпочнеться о 19:00. Трансляція-телеканал "Футбол 1". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.

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