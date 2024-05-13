UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais

Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме:

  • артилерійські боєприпаси великого калібру,
  • легкі та важкі кулемети,
  • захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,
  • броньовані машини піхоти,
  • протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії, 
  • перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.
  • Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн". 

Допомога Україні від Іспанії

Іспанія надає Україні значну допомогу з початку російського вторгнення 2022 року. Так, Мадрид надав Києву військову допомогу на суму понад 300 млн євро, включно зі зброєю та боєприпасами, засобами зв'язку та розвідки, медичним обладнанням.

Іспанія також навчає українських військових роботи з іспанським озброєнням.

У січні стало відомо, що Іспанія вирішила переобладнати броньовані санітарні автомобілі та передати їх Україні як допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяДопомога УкраїніВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні