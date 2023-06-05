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Іспанія допомагатиме Україні на шляху до Євросоюзу, - прем'єр

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Понеділок 05 червня 2023 22:16
Іспанія допомагатиме Україні на шляху до Євросоюзу, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Іспанії допомагатиме Україні на шляху до Європейського Союзу. Зокрема, під час головування в Раді ЄС у другій половині цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Іспанії.

Він наголосив, що всі країни ЄС демонстрували спільну рішучість і надалі надавати Україні всю необхідну допомогу, чи то в політичній, економічній, гуманітарній, чи то у військовій сферах.

"Як я мав можливість передати минулого четверга президенту (Володимиру, - ред.) Зеленському в Молдові, Іспанія продовжуватиме працювати, як це робила Швеція, щоб допомогти Україні на її шляху до Європейського Союзу", - наголосив Санчес.

Він також додав, що несправедлива і невиправдана війна Росії проти України змусила Європейський союз усвідомити необхідність подальшого просування реформ, які перебуватимуть у центрі європейських дебатів під час головування Іспанії в Раді.

Вступ України до ЄС

Вторгнення РФ істотно прискорило процес євроінтеграції України. Уже на 5-й день війни, 28 лютого 2022 року, Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський наполягав на максимально швидкому розгляді заявки Європою за "особливою процедурою" у світлі крайніх обставин, з якими зіткнулася Україна.

Україна отримала офіційний статус кандидата 23 червня 2022 року, разом із ним з'явилися рекомендації від ЄС, виконання яких стало передумовою для переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

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