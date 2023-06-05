ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания будет помогать Украине на пути к Евросоюзу, - премьер

Новина українською →
Понедельник 05 июня 2023 22:16
Испания будет помогать Украине на пути к Евросоюзу, - премьер Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Испании будет помогать Украине на пути к Европейскому союзу. В частности, во время председательства в Совете ЕС во второй половине этого года.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.

Он подчеркнул, что все страны ЕС демонстрировали общую решимость продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь, будь то в политической, экономической, гуманитарной или военной сферах.

"Как я имел возможность передать в прошлый четверг президенту (Владимиру, - ред.) Зеленскому в Молдове, Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на ее пути к Европейскому союзу", - подчеркнул Санчес.

Он также добавил, что несправедливая и неоправданная война России против Украины заставила Европейский союз осознать необходимость дальнейшего продвижения реформ, которые будут находиться в центре европейских дебатов во время председательства Испании в Совете.

Вступление Украины в ЕС

Вторжение РФ существенно ускорило процесс евроинтеграции Украины. Уже на 5-й день войны, 28 февраля 2022 года, Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский настаивал на максимально быстром рассмотрении заявки Европой по "особой процедуре" в свете крайних обстоятельств, с которыми столкнулась Украина.

Украина получила официальный статус кандидата 23 июня 2022 года, вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых стало предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Вступление в ЕС Война России против Украины
NEWS
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет