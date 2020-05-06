Испания может в четвертый раз продлить действие чрезвычайного положения

Конгресс Испании сегодня, 6 мая, рассмотрит просьбу правительства о продлении действия чрезвычайного положения в стране, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным агентства, премьер-министр Педро Санчес обратился к испанскому Конгрессу с просьбой продлить действие чрезвычайного положения на 15 дней - до 24 мая. Это будет уже четвертое продление действия режима ЧП в Испании.

Отмечается, что предложение Санчеса было раскритиковано оппозицией, поэтому премьеру пришлось в последнюю минуту проводить переговоры, чтобы обеспечить обычное большинство в испанском Конгрессе, который состоит из 350.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании с 4 мая был введен обязательный масочный режим. При этом с понедельника вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер, в частности, будет разрешена работа заведений общепита.

Также РБК-Украина писало, что 3 мая в Испании было подтверждено наименьшее количество новых летальных случаев, зафиксированных с 18 марта. За сутки зафиксировали 164 смерти, а общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 25 264.