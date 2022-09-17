Испания будет тренировать украинских военных управлять боевыми танками

Первая группа из 20 солдат прибудет в Испанию из Польши на самолете испанских Воздушных сил в начале следующей недели. Подготовка будет проходить на крупнейшем в Европе военном полигоне San Gregorio вблизи Сарагосы.

"Курс обучения будет продолжаться почти месяц", - говорится в сообщении.

Таким образом, Испания делает еще один шаг по поддержке Украины. Также украинских военных будут учить пользоваться зенитной батареей, которая уже была передана.

"Обучение также поможет украинским военным лучше понять условия хранения и транспортировки артиллерийских боеприпасов", - говорится в заявлении.

Также во время тренировок будет уделено внимание и управлению танками, которые в будущем могут быть переданы Украине.