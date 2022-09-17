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Испания будет тренировать украинских военных управлять боевыми танками

Фото: Испания будет тренировать украинских военных управлять боевыми танками (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Учения украинских военных в Испании будут сосредоточены на использовании танков, артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

Первая группа из 20 солдат прибудет в Испанию из Польши на самолете испанских Воздушных сил в начале следующей недели. Подготовка будет проходить на крупнейшем в Европе военном полигоне San Gregorio вблизи Сарагосы.

"Курс обучения будет продолжаться почти месяц", - говорится в сообщении.

Таким образом, Испания делает еще один шаг по поддержке Украины. Также украинских военных будут учить пользоваться зенитной батареей, которая уже была передана.

"Обучение также поможет украинским военным лучше понять условия хранения и транспортировки артиллерийских боеприпасов", - говорится в заявлении.

Также во время тренировок будет уделено внимание и управлению танками, которые в будущем могут быть переданы Украине.

Напомним, что сообщалось о тренировках украинских военных в Испании.

Также Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии.

Ранее Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину. Там заявили, что они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

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