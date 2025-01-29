Іспанія анонсувала надання Україні ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес анонсував виділення Мадридом додаткової фінансової підтримки для України. Вона матиме гуманітарний характер, а обсяг складатиме 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Іспанії .

У заяві іспанського зовнішньополітичного відомства зазначається, що Альбарес 28 січня здійснив до України черговий візит, щоб "оцінити вплив російської агресії на українську територію та підтвердити підтримку Іспанії владі країни, якій він оголосив про передачу ще десяти мільйонів євро гуманітарної допомоги".

Іспанський міністр розпочав свою поїздку з візиту до Львова, де провів низку зустрічей, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.

Програма офіційного візиту також включала дипломатичні переговори, підтримку відбудови та гуманітарні ініціативи.

У МЗС Іспанії додали, що особлива увага була приділена культурному відродженню, що знайшло відображення у відкритті нового культурного центру.

Так, Альбарес, Сибіга та генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле Альбарес урочисто відкрили культурний центр, створений завдяки Трастовому фонду співробітництва розвитку Іспанії та ЮНЕСКО.

"Цей центр, який фінансується AECID, було створено з метою створення простору, спеціально присвяченого культурі як фактору миру та стійкості у воєнному та післявоєнному контексті в Україні, країні, культурна продуктивна структура якої втратила 90% своїх ресурсів через війну внаслідок російського вторгнення", - розповіли в іспанському міністерстві.

Як зазначили в МЗС Іспанії, даний центр "доповнює всеохоплюючу прихильність Іспанії відновленню України, яка втілилася сьогодні в новій заяві про 10 мільйонів євро від Іспанської кооперації гуманітарної допомоги, які додаються до 100 мільйонів, які Іспанія надала Україні з початку війни".

Крім того, передали в міністерстві, до цієї статті гуманітарної допомоги додається ще одна стаття допомоги на відновлення, яка з початку широкомасштабного нападу РФ на Україну загалом накопичила 400 мільйонів євро.

Підтримка України з боку Іспанії

В МЗС Іспанії також розповіли, що солідарність офіційного Мадрида з Україною, окрім економічних питань, була також "відзначена під час візиту міністра Альбареса до львівської лікарні, де він оголосив, що наша країна виділить іспанську команду медичних тренерів для допомоги медичним працівникам у лікарні".

Глави МЗС Іспанії та України "проаналізували поточну ситуацію", і Альбарес "підтвердив підтримку Іспанією України перед обличчям російської агресії".

"Підтримка, яка відображається у виконанні двосторонніх зобов'язань щодо військової допомоги з Україною, узгоджених минулого року президентом уряду Педро Санчесом та його українським колегою Володимиром Зеленським, щодо доставки військового обладнання та навчання українських солдатів в Іспанії в рамках європейської місії КМЄС, що налічує близько 7000 підготовлених військовослужбовців", - розповіли в МЗС Іспанії.

Також Альбарес підтвердив підтримку процесу вступу України до Європейського Союзу, який розпочався під час головування Іспанії в ЄС.

"Міністр також був дуже твердим, коли йшлося про продовження підтримки України в її територіальній цілісності та суверенітеті, зазначивши, що ні мир для України не може бути досягнутий без України, ні європейська безпека без Європи",- йдеться в релізі іспанського міністерства.

Раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 млн євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.