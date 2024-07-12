ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія – Англія: прогноз на фінал Євро-2024

Берлін, П'ятниця 12 липня 2024 17:58
UA EN RU
Іспанія – Англія: прогноз на фінал Євро-2024 Фото: "Фурія Роха" вибила французів у півфіналі (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії протистоятиме збірній Англії у фіналі чемпіонату Європи 2024 року.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня в Берліні. Поєдинок прийме "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Фахівці австрійської контори Bwin визначили "Фурію Роху" фаворитом протистояння. На перемогу піренейської команди можна поставити з коефіцієнтом 2,45. Натомість на успіх підопічних Гарета Саутгейта заклали бал 3,40. Навіть нічия в основний час поки вірогідніша з кефом 2,80.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, коефіцієнт на впевнену перемогу збірної Іспанії (2:0) склав солідні 11,00. Цікава ставка на гол Харрі Кейна з перемогою збірною Англії запропонована з кефом 4,50.

Трохи інші цифри підготували українці з Favbet. На перемогу команди Луїса де ла Фуенте виставили коефіцієнт 2,61. Імовірність перемоги "Трьох левів" оцінили балом 3,50. Нічия теж вірогідніша – кеф 2,92.

Піти ва-банк можна зі ставкою, що першим забитим м'ячем у поєдинку буде автогол. Коефіцієнт на такий розвиток подій склав космічні 27,00. Простіший варіант – закластися на перемогу англійської збірної в післяматчевій серії пенальті за 9,00.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Збірна Іспанії Збірна Англії Букмекер
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США