Испания – Англия: прогноз на финал Евро-2024

Национальная команда Испании будет противостоять сборной Англии в финале чемпионата Европы 2024 года.

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет "Олимпиаштадион". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Специалисты австрийской конторы Bwin определили "Фурию Роху" фаворитом противостояния. На победу пиренейской команды можно поставить с коэффициентом 2,45. На успех же подопечных Гарета Саутгейта заложили балл 3,40. Даже ничья в основное время пока более вероятна с кэфом 2,80.

Любители острых ощущений могут заложиться на конкретный счет. К примеру, коэффициент на уверенную победу сборной Испании (2:0) составил солидные 11,00. Интересная ставка на гол Харри Кейна с победой сборной Англии предложена с кэфом 4,50.

Немного другие цифры подготовили украинцы из Favbet. На победу команды Луиса де ла Фуэнте выставили коэффициент 2,61. Вероятность победы "Трех львов" оценили баллом 3,50. Ничья тоже более вероятна – кэф 2,92.

Пойти ва-банк можно со ставкой, что первым забитым мячом в поединке будет автогол. Коэффициент на такое развитие событий составил космические 27,00. Более простой вариант – заложиться на победу английской сборной в послематчевой серии пенальти за 9,00.