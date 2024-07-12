ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания – Англия: прогноз на финал Евро-2024

Берлин, Пятница 12 июля 2024 17:58
UA EN RU
Испания – Англия: прогноз на финал Евро-2024 Фото: "Фурия Роха" выбила французов в полуфинале (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании будет противостоять сборной Англии в финале чемпионата Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет "Олимпиаштадион". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Специалисты австрийской конторы Bwin определили "Фурию Роху" фаворитом противостояния. На победу пиренейской команды можно поставить с коэффициентом 2,45. На успех же подопечных Гарета Саутгейта заложили балл 3,40. Даже ничья в основное время пока более вероятна с кэфом 2,80.

Любители острых ощущений могут заложиться на конкретный счет. К примеру, коэффициент на уверенную победу сборной Испании (2:0) составил солидные 11,00. Интересная ставка на гол Харри Кейна с победой сборной Англии предложена с кэфом 4,50.

Немного другие цифры подготовили украинцы из Favbet. На победу команды Луиса де ла Фуэнте выставили коэффициент 2,61. Вероятность победы "Трех львов" оценили баллом 3,50. Ничья тоже более вероятна – кэф 2,92.

Пойти ва-банк можно со ставкой, что первым забитым мячом в поединке будет автогол. Коэффициент на такое развитие событий составил космические 27,00. Более простой вариант – заложиться на победу английской сборной в послематчевой серии пенальти за 9,00.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Сборная Испании Сборная Англии Букмекер
NEWS
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США