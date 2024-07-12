UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія – Англія: де дивитися фінал Євро-2024

Фото: Джуд Беллінгем фактично забезпечить собі "Золотий м'яч" із перемогою у фіналі (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії зійдеться зі збірною Англії у фіналі чемпіонату Європи.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня в Берліні. Поєдинок прийме "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) покажуть вирішальний матч у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "Фурії Рохи" та "Трьох левів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Коментувати матч будуть Вадим Скічко та Сергій Лук'яненко.

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції "Радіо Промінь" у FM-діапазоні. Там коментаторами стануть Вадим Власенко та Костянтин Дульцев. Ефір розпочнеться о 21-й годині.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MegogoЄвро 2024Первый национальный (НТКУ)Збірна ІспаніїЗбірна Англії