Іспанія – Англія: де дивитися фінал Євро-2024

Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня в Берліні. Поєдинок прийме "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) покажуть вирішальний матч у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "Фурії Рохи" та "Трьох левів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Коментувати матч будуть Вадим Скічко та Сергій Лук'яненко.

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції "Радіо Промінь" у FM-діапазоні. Там коментаторами стануть Вадим Власенко та Костянтин Дульцев. Ефір розпочнеться о 21-й годині.