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Іспанія – Англія: де дивитися фінал Євро-2024

Берлін, П'ятниця 12 липня 2024 11:55
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Іспанія – Англія: де дивитися фінал Євро-2024 Фото: Джуд Беллінгем фактично забезпечить собі "Золотий м'яч" із перемогою у фіналі (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії зійдеться зі збірною Англії у фіналі чемпіонату Європи.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня в Берліні. Поєдинок прийме "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) покажуть вирішальний матч у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "Фурії Рохи" та "Трьох левів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Коментувати матч будуть Вадим Скічко та Сергій Лук'яненко.

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції "Радіо Промінь" у FM-діапазоні. Там коментаторами стануть Вадим Власенко та Костянтин Дульцев. Ефір розпочнеться о 21-й годині.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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