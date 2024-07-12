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Испания – Англия: где смотреть финал Евро-2024

Берлин, Пятница 12 июля 2024 11:55
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Испания – Англия: где смотреть финал Евро-2024 Фото: Джуд Беллингем фактически обеспечит себе "Золотой мяч" с победой в финале (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании сойдется со сборной Англии в финале чемпионата Европы.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет "Олимпиаштадион". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) покажут решающий матч в прямом эфире цифрового вещания T2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Сервис MEGOGO остается эксклюзивным транслятором поединка в сети.

В 20:30 там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "Фурии Рохи" и "Трех львов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Комментировать матч будут Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко.

Аудиотрансляцию финального поединка чемпионата Европы можно будет прослушать в прямом эфире станции "Радио Проминь" в FM-диапазоне. Там комментаторами станут Вадим Власенко и Константин Дульцев. Эфир начнется в 21 час.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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