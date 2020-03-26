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В Испании заявили о "фазе стабилизации" в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 23:58
В Испании заявили о "фазе стабилизации" в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

Правительство Испании потратило 509 млн евро на закупку у Китая защитных средств от коронавируса

Испания вошла в "фазу стабилизации" в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла, сообщает El Mundo.

По его словам, страна уже может приближаться к пику пандемии коронавируса.

Илла отметил, что данные за последние несколько дней указывают на изменение тренда, "хотя к такому выводу стоит относится с осторожностью". Это приводит экспертов к предположению о начале фазы стабилизации эпидемии коронавируса в стране.

Министр спрогнозировал, что самая большая нагрузка на систему здравоохранения страны придется на первые числа апреля, когда реанимационные отделения будут заполнены пациентами до отказа.

Илла сообщил, что правительство Испании потратило 509 млн евро на закупку у Китая защитных средств от коронавируса - масок, перчаток, диагностических тестов и респираторов, которые будут поступать в регионы течение следующих нескольких недель.

Он также подчеркнул, что еще рано говорить об ослаблении карантинных мер.

"Никто точно не знает, когда все завершится. У нас впереди тяжелые недели", - заявил он.

Напомним, по данным за сутки 25 ноября в Испании умерли 655 зараженных, а с начала эпидемии зафиксировано 4089 смертей. При этом число зараженных превысило 56 тысяч, суточный прирост составил более 8,5 тыс.

За сутки до этого в Испании от коронавируса умерли 738 человек. Таким образом, статистика за 25 марта показывает, что в стране впервые за неделю сократилась смертность.

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