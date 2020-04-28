В Испании на запрос Украины задержали преступника, которого разыскивал Интерпол

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Задержанный Александр Золотухин, который принимал участие в похищении журналиста в 2016 году

Полиция Испании задержала по запросу гражданина Украины Александра Золотухина, который находится в международном розыске за преступления, совершенные на родине. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что Золотухин скрывался от Интерпола в Барселоне. Во время задержания у него изъяли из рюкзака пневматический пистолет, имитирующий боевой.

Известно, что правоохранительными органами Украины был выдан ордер на розыск и арест Золотухина, которым, по данным правоохранителей, были совершены следующие преступления: вандализм, похищение людей, ограбление с применением насилия и запугиванием, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке.

Как уточнила полиция Испании, в феврале 2016 года Золотухин вместе с десятью соучастниками участвовал в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов.

"Журналиста схватили и насильно поместили в автофургон. Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и причинил значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины, которой он угрожал ножом", - передает DW.

Теперь Испания должна рассмотреть екстрадиціїю Золотухина. В мадридской коллегии адвокатов отмечают, что процедура экстрадиции может длиться от нескольких месяцев до полутора года.

В базе лиц, скрывающихся от органов власти, Министерства внутренних дел Украины есть данные Александра Золотухина, 1978 г.р., который разыскивается по обвинению в незаконном лишении свободы или похищении человека. Издание "Детектор медиа" передает, что речь идет о похищении журналиста "17 канала". Этот канал организовал Жан Новосельцев, ексведучий телеканала "1+1". Последний разорвал с Новосельцевым трудовые отношения в 2014 году "за сотрудничество с каналом ГромТБ, связанным с бывшим министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко. На "17 канале" часто выступал и Золотухин. Сейчас канал недействующий.

Напомним, по данным Института массовой информации, в Украине за 2019 год зафиксирован рост числа нарушений свободы слова - 243 случая. При этом 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Кроме того, в 2019 году впервые за три года произошло убийство журналиста - после нападения умер черкасский журналист Вадим Комаров.