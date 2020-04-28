В Іспанії на запит України затримали злочинця, якого розшукував Інтерпол

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Затриманий Олександр Золотухін, який брав учсть у викрадені журналіста в 2016 р.

Поліція Іспанії затримала за запитом України громадянина Олександра Золотухіна, який перебуває в міжнародному розшуку за злочини, скоєні на батьківщині. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що Золотухін переховувався від Інтерполу в Барселоні. Під час затримання у нього вилучили з рюкзака пневматичний пістолет, який імітує бойовий.

Відомо, що правоохоронними органами України було видано ордер на розшук і арешт Золотухіна, яким, за даними правоохоронців, були скоєні наступні злочини: вандалізм, викрадення людей, пограбування з застосуванням насильства і залякуванням, викрадення транспортних засобів і приналежність до злочинного угруповання.

Як уточнила поліція Іспанії, у лютому 2016 року Золотухін разом із десятьма співучасниками брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів.

"Журналіста схопили й силоміць помістили в автофургон. Місяць потому затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значну матеріальну шкоду приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки, якій він погрожував ножем", - передає DW.

Тепер Іспанія має розглянути екстрадиціїю Золотухіна. У мадридській колегії адвокатів зазначають, що процедура екстрадиції може тривати від кількох місяців до півтора року.

У базі осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України є дані Олександра Золотухіна, 1978 р.н., який розшукується через звинувачення в незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Видання "Детектор медіа" передає, що йдеться про викрадення журналіста "17 каналу". Цей канал організував Жан Новосельцев, ексведучий телеканалу "1+1". Останній розірвав із Новосельцевим трудові відносини у 2014 році "через співпрацю з каналом ГромТБ, пов'язаним з колишнім міністром внутрішніх справ часів Януковича Віталієм Захарченком. На "17 каналі" часто виступав Золотухін. Зараз канал недіючий.

Нагадаємо, за даними Інституту масової інформації, в Україні за 2019 рік зафіксовано зростання числа порушень свободи слова - 243 випадки. При цьому 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Крім того, у 2019 році вперше за три роки сталося вбивство журналіста - після нападу помер черкаський журналіст Вадим Комаров.