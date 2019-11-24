В Испании задержали украинца и россиянина, которых связывают событиями в Каталонии

В Испании, городе Жирона задержали гражданина Украины, который вместе с россиянином направлялся во Францию на автомобиле Mercedes с белорусской регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание ElMundo.

Отмечается, что у полиции есть сведения о том, что задержанные могут быть связаны с попыткой российских шпионов повлиять на политическую ситуацию в Каталонии.

Само задержание произошло еще 4 октября. Россиянина и украинца задержали в связи с тем, что в их машине испанские правоохранители нашли гранату М-75 "в идеальном состоянии".

На заседаниях Национального суда Испании, который рассматривает их дело, стало известно, что граждане РФ и Украины имеют отношение к российской разведке, а именно к предполагаемому сотруднику ГРУ Денису Сергееву, который работает под именем Сергей Федотов. Исследовательская группа Bellingcat называла его третьим участником отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, Верховный суд Испании открыл расследование в отношении возможного вмешательства группы, связанной с разведслужбой Российской Федирации, в организацию референдума в Каталонии в 2017 году.

Как известно, референдум о независимости Каталонии был проведен властями Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовало 90,18% жителей региона (2,04 млн. человек). Против независимости - 7,83 % (177 тыс. человек).

После референдума в НАТО заявили о серьезной причастности России в ситуацию в Каталонии. В частности, Альянс сообщил, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии во время референдума о независимости от Испании.