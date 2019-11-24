В Іспанії затримали українця і росіянина, яких пов'язують подіями в Каталонії

В Іспанії, місті Жирона затримали громадянина України, , який разом з росіянином прямував до Франції на автомобілі Mercedes з білоруською реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання ElMundo.

Наголошується, що у поліції є відомості про те, що затримані можуть бути пов'язані зі спробою російських шпигунів вплинути на політичну ситуацію в Каталонії.

Саме затримання відбулося ще 4 жовтня. Росіянина і українця затримали в зв'язку з тим, що в їх машині іспанські правоохоронці знайшли гранату М-75 в ідеальному стані".

На засіданнях Національного суду Іспанії, який розглядає їхню справу, стало відомо, що громадяни РФ і України мають відношення до російської розвідки, а саме до імовірного співробітника ГРУ Дениса Сергєєва, який працює під ім'ям Сергій Федотов. Дослідницька група Bellingcat називала його третім учасником отруєння в британському Солсбері екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії відкрив розслідування щодо можливого втручання групи, пов'язаної з розвідслужбою Російської Федирации, в організацію референдуму в Каталонії в 2017 році.

Як відомо, референдум про незалежність Каталонії був проведений владою Каталонії 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосувало 90,18% жителів регіону (2,04 млн. осіб). Проти незалежності - 7,83 % (177 тис. осіб).

Після референдуму в НАТО заявили про серйозну причетність Росії в ситуацію в Каталонії. зокрема, Альянс повідомив, що російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії під час референдуму про незалежність від Іспанії.