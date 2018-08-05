В Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів російської мафії

Новини Надзвичайні події 05.08.2018 - 17:08
Ілюстративне фото (barcelonatm)
Ілюстративне фото (barcelonatm)

Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР

У місті Марбелья в Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів, серед яких є двоє представників грузинських кланів. Про це передає DW.

Наголошується, що затриманим інкримінують замах на вбивство та фальсифікацію документів. Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР. За даними поліції Іспанії, затримання відбулося, коли лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану.

Затримані взяті під варту. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які в останні роки координували дії вихідців з РФ. При цьому один із затриманих, за даними поліції, вважався третьою за значимістю людиною у російської мафії.

Передбачається, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді поліція заарештувала 129 підозрюваних.

Нагадаємо, правоохоронні органи Італії у квітні 2018 року затримали 22 підозрюваних у причетності до сицилійської мафії в рамках операції по затриманню самого розшукуваного мафіозі в країні Маттео Денаро.

 

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Теги:  мафия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС