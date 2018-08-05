В Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів російської мафії

Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР

У місті Марбелья в Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів, серед яких є двоє представників грузинських кланів. Про це передає DW.

Наголошується, що затриманим інкримінують замах на вбивство та фальсифікацію документів. Троє кримінальних авторитетів є вихідцями з країн колишнього СРСР. За даними поліції Іспанії, затримання відбулося, коли лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) August 5, 2018

Затримані взяті під варту. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які в останні роки координували дії вихідців з РФ. При цьому один із затриманих, за даними поліції, вважався третьою за значимістю людиною у російської мафії.

Передбачається, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді поліція заарештувала 129 підозрюваних.

Нагадаємо, правоохоронні органи Італії у квітні 2018 року затримали 22 підозрюваних у причетності до сицилійської мафії в рамках операції по затриманню самого розшукуваного мафіозі в країні Маттео Денаро.