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В Испании вспыхнул масштабный лесной пожар: объявлена эвакуация

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Испания, Воскресенье 14 августа 2022 18:46
В Испании вспыхнул масштабный лесной пожар: объявлена эвакуация Иллюстративное фото: в Испании вспыхнул масштабный лесной пожар (flickr by Globovision)
Автор: Иван Носальский

На северо-востоке Испании начался сильный лесной пожар. Спасателям пришлось эвакуировать около полторы тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

По информации издания, пожар начался еще в субботу, 13 августа, и к воскресенью очень сильно разросся. В провинции Сарагоса были эвакуированы жители восьми деревень.

Глава местного правительства Арагона Хавьер Ламбан заявил, что ситуация в связи с пожарами является критической и сейчас приоритетом для 300 спасателей, которых задействовали в тушении, является защита местных жителей.

В AP добавляют, что за день пожар распространился по периметру на 50 километров. Также в ближайшие дни прогнозируется сильный ветер, который может ухудшить ситуацию.

Напомним, ранее мы писали, что во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, которые пытаются погасить тысячи спасателей.

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