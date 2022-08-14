В Испании вспыхнул масштабный лесной пожар: объявлена эвакуация

На северо-востоке Испании начался сильный лесной пожар. Спасателям пришлось эвакуировать около полторы тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

По информации издания, пожар начался еще в субботу, 13 августа, и к воскресенью очень сильно разросся. В провинции Сарагоса были эвакуированы жители восьми деревень.

Глава местного правительства Арагона Хавьер Ламбан заявил, что ситуация в связи с пожарами является критической и сейчас приоритетом для 300 спасателей, которых задействовали в тушении, является защита местных жителей.

В AP добавляют, что за день пожар распространился по периметру на 50 километров. Также в ближайшие дни прогнозируется сильный ветер, который может ухудшить ситуацию.