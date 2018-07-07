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В Испании во время забега быков пострадали четыре человека

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 16:04
Фото: забег быков (twitter.com/Stevensrijder)
Фото: забег быков (twitter.com/Stevensrijder)

На традиционном фестивале "Сан-Фермин" в Испании четверо участников попали в больницу

В городе Памплона (Испания) на традиционном фестивале "Сан-Фермин" во время забега быков пострадали по меньшей мере четверо людей. Об этом говорится в сообщении Associated Press.

Отмечается, что одного мужчину бык травмировал рогами. Еще трое мужчин попали под копыта животных. Всех пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что среди лиц, которые получили травмы, 20-летний канадец. Остальные пострадавшие являются гражданами Испании. Один из них, 40-летний мужчина, получил тяжелые травмы, когда попал под копыта животных.

Фото: забег быков (twitter.com/Stevensrijder)

СМИ уточняет, что накануне фестиваля в Памплоне прошел дождь, поэтому дорога была скользкой. В ходе фестиваля участники забега с быками преодолели 850-метровый отрезок вместе с 12 животными. Вес одного быка - 550-630 килограммов.

Напомним, в мае 2018 года десятки тысяч людей в Испании вышли на митинг. Они требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.

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Теги публикации: Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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