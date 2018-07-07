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В Іспанії під час забігу биків постраждали четверо людей

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 16:04
Фото: забіг биків (twitter.com/Stevensrijder)
Фото: забіг биків (twitter.com/Stevensrijder)

На традиційному фестивалі "Сан-Фермін" в Іспанії четверо учасників потрапили до лікарні

В місті Памплона (Іспанія) на традиційному фестивалі "Сан-Фермін" під час забігу биків постраждали щонайменше четверо людей. Про це йдеться у повідомленні Associated Press.

Зазначається, що одного чоловіка бик травмував рогами. Ще троє чоловіків потрапили під копита тварин. Усіх потерпілих госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що серед осіб, котрі отримали травми, 20-річний канадець. Решта потерпілих є громадянами Іспанії. Один з них, 40-річний чоловік, отримав важкі травми, коли потрапив під копита тварин.

Фото: забіг биків (twitter.com/Stevensrijder)

ЗМІ уточнює, що напередодні фестивалю у Памплоні пройшов дощ, тому дорога була слизькою. У ході фестивалю учасники забігу з биками здолали 850-метровий відрізок разом з 12 тваринами. Вага одного бика - 550-630 кілограмів.

Нагадаємо, у травні 2018 року десятки тисяч людей в Іспанії вийшли на мітинг. Вони вимагали заборонити бій биків в Іспанії. У 2013 році корида була внесена до списку Національної спадщини країни.

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Теги публікації: Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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