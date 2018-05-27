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В Іспанії тисячі людей вийшли на мітинг проти кориди

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 22:19
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Мітингувальники вимагали заборонити бій биків

Десятки тисяч людей вимагали заборонити бій биків в Іспанії. У 2013 році корида була внесена до списку Національної спадщини країни. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зокрема, у неділю, 27 травня, десятки тисяч людей провели демонстрацію в Мадриді проти бою биків. За даними організаторів руху "Бій биків - насильство" - в акції взяли участь більше 40 тисяч чоловік.

Мітингувальники в Іспанії вимагали заборонити кориду на території країни. Крім того, учасники акції закликали виключити всі видовищні заходи за участю биків зі списку Національної спадщини, в який вони були внесені в 2013 році.

Як повідомляє видання, на їх думку, необхідно посилити законодавство у сфері захисту тварин.

Демонстранти несли плакати з написом "Бій биків: національна ганьба". Учасники заходу також вимагали заборони на участь неповнолітніх у видовищах з биками і відвідування ними шкіл тореадорів. Всього акцію підтримали близько 170 організацій в Іспанії та за її межами.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ще з 1 січня 2012 р. набрало чинності рішення про заборону кориди в Каталонії.

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Теги публікації: Іспанія, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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