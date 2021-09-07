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В Испании вновь вспыхнули лесные пожары: власти подозревают умышленный поджог

Автор: Дмитрий Кузнецов

На севере Испании в регионе Галисия вспыхнули два крупных лесных пожара. Выгорели около тысячи гектаров леса. Огонь подбирается к населенным пунктам. Власти подозревают умышленный поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из пожаров в понедельник днем возле небольшого городка Рибас-де-Сил. Он поднял в воздух огромные клубы дыма, заблокировав местные дороги и железнодорожные пути.

Региональный директор по охране окружающей среды Мануэль Родригес заявил, что пожар был преднамеренным.

"Следователи определили несколько точек, которые загорелись одновременно. Кто бы это ни сделал, он прекрасно знал, что это нанесет большой ущерб", - уточнил чиновник.

В тушении пожаров задействованы 8 самолетов, 14 вертолетов и около 50 наземных групп. Однако справиться с распространением огня пока не удается.

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ИспанияПожар