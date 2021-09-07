В Іспанії знову спалахнули лісові пожежі: влада підозрює умисний підпал

Одна з пожеж у понеділок вдень біля невеликого містечка Рібас-де-Сил. Він підняв у повітря величезні клуби диму, заблокувавши місцеві дороги і залізничні колії.

Регіональний директор з охорони навколишнього середовища Мануель Родрігес заявив, що пожежа була навмисною.

"Слідчі визначили кілька точок, які загорілися одночасно. Хто б це не зробив, він прекрасно знав, що це завдасть великої шкоди", - уточнив чиновник.

У гасінні пожеж залучені 8 літаків, 14 вертольотів і близько 50 наземних груп. Однак впоратися з поширенням вогню поки не вдається.