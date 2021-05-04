В Испании вакцинировали от COVID уже почти 5 млн человек
Власти Испании ожидают в течение суток достичь показателя в 5 миллионов человек, которые полностью вакцинировались от коронавируса. До конца лета планируют вакцинировать 70% взрослого населения.
Об этом сообщает ABC News.
Министр здравоохранения Каролина Дариас сообщила, что центры вакцинации работают семь дней в неделю.
Министр сказала, что Испания направляется к своей цели - вакцинировать к концу лета около 33 миллионов человек (70% населения).
В то же время Дариас призвала соблюдать карантинные ограничения.
С начала пандемии в Испании подтвердили 3 524 077 случаев коронавируса, 78 216 человек умерли.
Ранее сообщалось, что в Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.
Также полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли более 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны.