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В Испании вакцинировали от COVID уже почти 5 млн человек

Новина українською → Испания, Вторник 04 мая 2021 01:01
В Испании вакцинировали от COVID уже почти 5 млн человек Фото: Испания хочет вакцинировать до конца лета около 33 миллионов человек (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Власти Испании ожидают в течение суток достичь показателя в 5 миллионов человек, которые полностью вакцинировались от коронавируса. До конца лета планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

Об этом сообщает ABC News.

Министр здравоохранения Каролина Дариас сообщила, что центры вакцинации работают семь дней в неделю.

Министр сказала, что Испания направляется к своей цели - вакцинировать к концу лета около 33 миллионов человек (70% населения).

В то же время Дариас призвала соблюдать карантинные ограничения.

С начала пандемии в Испании подтвердили 3 524 077 случаев коронавируса, 78 216 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Также полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли более 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны.

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