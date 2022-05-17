В Испании столкнулись два поезда: машинист погиб, 85 человек получили ранения
В понедельник, 16 мая, в испанской провинции Барселона грузовой поезд столкнулся с пассажирым поездом. В результате инцидента машинист пассажирского поезда от полученных травм скончался, еще 85 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла в провинции Барселона на северо-востоке Испании. Товарный поезд с калием сошел с рельсов на въезде на станцию Сан-Бой-де-Льобрегат около 18:00 по местному времени и врезался в салон пассажирского поезда, который в это время отправлялся со станции.
Девять человек из 85 пострадавших были госпитализированы.
Напомним, в Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли два человека, еще 15 пострадали.
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