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В Испании столкнулись два поезда: машинист погиб, 85 человек получили ранения

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Испания, Вторник 17 мая 2022 08:00
В Испании столкнулись два поезда: машинист погиб, 85 человек получили ранения Фото: в Испании столкнулись два поезда (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 16 мая, в испанской провинции Барселона грузовой поезд столкнулся с пассажирым поездом. В результате инцидента машинист пассажирского поезда от полученных травм скончался, еще 85 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Авария произошла в провинции Барселона на северо-востоке Испании. Товарный поезд с калием сошел с рельсов на въезде на станцию Сан-Бой-де-Льобрегат около 18:00 по местному времени и врезался в салон пассажирского поезда, который в это время отправлялся со станции.

Девять человек из 85 пострадавших были госпитализированы.

Напомним, в Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли два человека, еще 15 пострадали.

Мы также писали о том, что в Киеве авто на большой скорости врезалось в защитные блоки, в результате чего два человека погибли на месте.

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