В Испании спасатели подобрали в Средиземном море 359 мигрантов

Иллюстративное фото (twitter.com/MSF_Sea)

За год при попытке пересечь Средиземное море погибло 1960 человек

В субботу, 27 октября, испанская морская спасательная служба спасла в водах между Испанией и североафриканским побережьем 359 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам спасателей, мигранты, в количестве 359 человек, пытались пересечь Средиземное море на небольших лодках. Всего спасатели обнаружили 7 лодок.

Отмечается, что по данным Международной организации по миграции, через западный средиземноморский маршрут в Испанию только за 2018 год прибыло более 45 тысяч мигрантов.

Кроме того, ООН сообщает, что в 2018 году во время попыток пересечь Средиземное море погибли 1960 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Мексики выступили с предложением предоставить центральноамериканским мигрантам, что направляются в сторону США, временный вид на жительство и работу. Таким образом Мексика хочет остановить продвижение "каравана" мигрантов из Центральной Америки, которые вызывают серьезные опасения у властей США.

Ранее, в ходе спасательной операции береговая охрана Марокко вызволила из воды 615 нелегальных иммигрантов, которые пытались добраться до Испании. Техническое состояние многих лодок, на которых передвигались иммигранты, были в очень плохом состоянии и начали тонуть.