В Испании сотни тысяч людей вышли на митинг за независимость Каталонии

Фото: протесты в Испании (twitter.com/VilanovaiGDC)

На митинг за независимость региона вышли 600 тысяч людей

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на митинг за независимость Каталонии от Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается. на многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, а некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

Отмечается, что 11 сентября в Испании увековечивают память о падении Барселоны во время наследственной войны в 1714 году. С 2012 года эта дата стала днем для массовых митингов сепаратистского движения в регионе.

Полиция Барселоны сообщила, что около 600 тыс. человек приняли участие в мероприятии.

Опросы и самые последние результаты выборов показывают, что 7,5 млн. жителей региона примерно поровну разделены между теми, кто выступает и против независимости Каталонии от остальной частью Испании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 марта в центре испанской столицы Мадрида тысячи людей вышли высказаться в поддержку независимости региона Каталония. К акции протеста тогда присоединились члены каталонского правительства, а также глава автономии Ким Торра. Многие присутствующие принесли с собой неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

В прошлом году организаторов опроса о независимости Каталонии 2014 года оштрафовали на 10 млн евро.