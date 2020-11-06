В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд

В четверг, 5 ноября, на юге Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, который направлялся в Мадрид. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Sur Digital.

Как сообщается, инцидент произошел в муниципалитете Теба в провинции Малага во второй половине дня. Всего на момент аварии в поезде находились 43 человека, из них трое пассажиров и кондуктор получили травмы.

Авария может быть связана с последствиями ливня, который накрыл северную часть провинции Малага. Кроме того, из-за плохого состояния грунта спасателям пришлось эвакуировать раненых и других людей с проблемами мобильности, перенося их по грязи к месту, где находились машины скорой помощи.

Пассажиры, которые не получили травмы, были доставлены на станцию в муниципалитете Антекера, чтобы они могли продолжить свой путь.

Напомним, в августе в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, вероятно через штормовую погоду. В результате три человека погибли и шестеро получили ранения.

Также в столице Турции Анкаре на железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение грузовых поездов. Тогда погибли два человека.