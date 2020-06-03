В Испании рассмотрят допуск болельщиков на футбольные матчи

Министерство здравоохранения Испании рассмотрит возможность допуска болельщиков на матчи чемпионата страны текущего сезона, учитывая позитивную динамику снижения распространения коронавируса. Ла Лига намерена возобновить сезон 11 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.

По его словам, допуск болельщиков может быть разрешен только в тех регионах, которые вошли в третью фазу снятия карантинных ограничений. В то же время, препятствовать возвращению зрителей может нарушение спортивного принципа. Ведь в этом случае команды не будут находиться в равных условиях.

Третий этап снятия ограничений в Испании начнется 8 июня, он затронет большинство регионов, за исключением Мадрида, Барселоны и нескольких провинций области Кастилия-Леон.

В большинстве европейских стран, где уже возобновили футбольные матчи, сезон намерены доиграть при пустых трибунах. Вместе с тем такие страны как Чехия и Венгрия открыли ограниченный доступ фанов на трибуны. Также футбол в Болгарии вернется 5 июня с болельщиками.

Напомним, сезон в чемпионате Испании возобновится севильским дерби.

После 27 туров лидером Примеры является "Барселона", на 2 месте турнирной таблицы располагается мадридский "Реал", который отстает от каталонцев на 2 очка.