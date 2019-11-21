В Испании расследуют причастность России к референдуму в Каталонии

Верховный суд Испании открыл расследование в отношении возможного вмешательства группы, связанной с разведслужбой Российской Федирации, в организацию референдума в Каталонии в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанскую газету El País.

Сообщается, что под подозрение попала военная группа "подразделение 29155". Подразделение якобы работало совместно с сепаратистским движением в Каталонии.

Подразделение испанские разведслужбы подозревают в попытках дестабилизации ситуации в Европе. В частности, группу считают причастной к попыткам переворота в Черногории в 2016 году, а также к дестабилизации ситуации в Молдове.

Отмечается, что данное расследование является конфиденциальным. Его проведение газете подтвердили несколько источников.

Напомним, референдум о независимости Каталонии был проведен властями Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовало 90,18% жителей региона (2,04 млн. человек). Против независимости - 7,83 % (177 тыс. человек).

После референдума в НАТО заявили о серьезной причастности России в ситуацию в Каталонии. В частности, Альянс сообщил, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии во время референдума о независимости от Испании.

Позже испанская разведка исключила причастность РФ к кибератакам во время событий в Каталонии. В целом было совершено около 70 атак, но по данным разведки, все они были совершены киберпреступниками и активистами из Испании.